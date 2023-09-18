С сентября цена кВт⋅ч сократится с $0,124 до $0,112

БАНГКОК, 18 сентября. /ТАСС/. Правительство Таиланда объявило о снижении цен на электроэнергию на 10%, что было ранее заявлено приоритетной целью нового кабмина во главе с партией "Для тайцев" ("Пхыа Тхаи"). Об этом сообщил телеканал Thai PBS.

Таким образом, с сентября цена кВт⋅ч снизилась с 4,45 до 3,99 бат (с $0,124 до $0,112). Пресс-секретарь правительства Чай Ватчаронг отметил, что после первого снижения цен на электроэнергию на прошлой неделе до 4,1 бат ($0,115) премьер-министр Сеттха Тхависин поручил рассмотреть вопрос о возможности дальнейшего их понижения, после чего кабинет министров выполнил это поручение.

Сокращение цен на электроэнергию является одним из главных пунктов программы таиландского правительства во главе с Тхависином, которое также намерено содействовать развитию возобновляемой энергетики.

Король Таиланда 2 сентября утвердил состав нового правительства во главе с Тхависином от партии "Пхыа Тхаи", который по совместительству возглавил Министерство финансов. 5 сентября члены кабинета присягнули на верность королю Маха Вачиралонгкорну (Раме Х). С момента принятия присяги глава правительства и все входящие в него 34 чиновника официально вступили в свои должности.