В США заявили, что Иран сможет направить размороженные $6 млрд только на гумоперации

При этом количество поставщиков такой продукции будет строго ограничено, она будет поступать в иранское государство через "гуманитарный канал в Катаре", сообщил представитель вашингтонской администрации высокого ранга

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Иран сможет потратить разблокированные в рамках сделки по обмену заключенными $6 млрд только на приобретение продуктов питания, лекарств, медицинских приборов и сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщил журналистам представитель вашингтонской администрации высокого ранга на телефонном спецбрифинге.

"В рамках обмена [заключенными] мы также переводим $6 млрд иранских средств, ранее хранившихся на счете с ограниченным доступом в Южной Корее, на счет с ограниченным доступом в Катаре, где они будут доступны для весьма ограниченной категории гуманитарных операций. Это только продукты питания, лекарства, медицинские приборы и сельскохозяйственная продукция", - подчеркнул чиновник.

При этом количество поставщиков такой продукции будет строго ограничено, она будет поступать в Иран через "гуманитарный канал в Катаре". По словам представителя исполнительной власти, речь не идет о передаче Тегерану "средств налогоплательщиков" США, а также о "любого рода платеже". За процессом закупок и поставок будет внимательно следить Минфин США. "Сами денежные средства не будут поступать в Иран", - указал чиновник. По его словам, "если Иран попытается перенаправить эти средства или использовать их на что-либо, кроме разрешенных гуманитарных целей", США "примут меры, чтобы заблокировать эти деньги".

10 августа газета The New York Times сообщила, что США и Иран достигли соглашения об обмене заключенными. В тот же день Белый дом подтвердил факт договоренности, однако призывал дождаться возвращения сограждан из исламской республики, чтобы окончательно объявить о завершении сделки.

Постоянное представительство Ирана при ООН заявило, что Тегеран и Вашингтон договорились об обмене заключенными в формате "пять на пять". В рамках сделки исламская республика получит доступ к $6 млрд, которые были заморожены на счетах южнокорейских банков из-за санкций.

После выхода из ядерной сделки США ввели санкции в отношении Тегерана, запретив восьми крупнейшим импортерам иранской нефти, в том числе Южной Корее, закупать энергоресурсы у исламской республики. Впоследствии иранские власти завили, что Сеул по запросу Минфина США заморозил около $7 млрд, которые Тегеран должен был получить за поставки нефти, сделанные в последние несколько лет. Южная Корея депонировала в своих банках средства, предназначенные для оплаты нефти, но не могла перевести их Ирану из-за санкционного режима США.