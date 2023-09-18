В Минэкономики ФРГ заявили, что невозможно отследить, продолжает ли поступать газ из РФ

Представитель ведомства сообщил, что договоры на поставки газа заключают компании, а не федеральное правительство

БЕРЛИН, 18 сентября. /ТАСС/. Власти ФРГ не имеют полной картины того, как компании обеспечивают снабжение страны газом, поскольку именно они, а не правительство заключают соглашения на поставки. Об этом заявил на брифинге представитель Минэкономики, отвечая на вопрос, продолжает ли каким-либо образом поступать российский газ в Германию.

"Договоры на поставки газа заключают компании, это частноправовые соглашения, они не заключаются федеральным правительством", - сообщил он. "Поэтому у нас нет полной картины того, как компании обеспечивают снабжение газом", - добавили в Минэкономики.

"Мы выступаем за то, чтобы не импортировать в Германию российский газ и в форме сжиженного природного газа. Но, как уже сказал, соглашения заключают компании. Отгрузка происходит отчасти в Германии, но есть и очень много других пунктов подачи в европейскую газовую систему, так что в отдельности это невозможно отследить", - утверждал представитель ведомства.

Отвечая на вопрос об обеспечении контроля над соблюдением санкционного режима против России, он отметил, что над ним "идет постоянная работа". "Постоянно происходит корректировка, чтобы достигнуть настолько четко этой цели, насколько возможно, а именно того, чтобы российское государство не получало доходов за счет таких торговых операций. Мы очень внимательно следим за тем, каким образом реализуются эти санкции, есть ли возможности их обхода, нужно ли внести корректировки", - заключил представитель Минэкономики ФРГ.

12 сентября Федеральное статистическое ведомство в ФРГ в своем отчете сообщило, что Германия за первые семь месяцев 2023 года импортировала в 12 раз больше нефтепродуктов из Индии по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В денежном эквиваленте показатель вырос с 37 млн до €451 млн. В ведомстве отметили, что ФРГ импортировала в основном сжиженный нефтяной газ (СНГ), который используется для производства дизеля и мазута. В отчете также упоминается, что Индия, согласно базе данных ООН Comtrade, с начала СВО импортирует из России большие объемы сырой нефти, которая является основным сырьем для производства СНГ.