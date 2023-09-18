В ОП предложили сотрудничать с Китаем в сфере экономики и молодежной политики

Замсекретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка также предложил совместно проработать концепцию создания особой экономической зоны в Забайкальском крае

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Члены Общественной палаты (ОП) РФ в ходе встречи в Москве с делегацией Экономического и социального совета Китайской Народной Республики (КНР) предложили сотрудничество в области экономики, трудовых отношений, молодежной политики, безопасности и сохранения исторической правды. Китайская сторона высказала заинтересованность в этом.

Замсекретаря ОП РФ Александр Галушка обозначил три направления для совместной работы. "Во-первых, мы бы хотели предложить вам провести глубокое всестороннее обсуждение вопросов формирования новой модели экономики в интересах суверенного развития России и Китая. Второе направление - создание под эгидой ОП РФ и Экономического и социального совета Китая совместной платформы современного цифрового взаимодействия предпринимателей двух стран", - сказал Галушка. По его словам, необходимо сфокусировать внимание на конкретных проектах экономического сотрудничества, инвестиционных проектах и развитии взаимодействия в финансовой сфере.

Галушка также предложил совместно проработать концепцию создания особой экономической зоны в Забайкальском крае. "Я хотел бы внести согласованное с губернатором Забайкальского края предложение: мы могли бы совместно проработать концепцию модели формирования новой для России формы экономического сотрудничества - международной территории опережающего развития применительно к Забайкальскому краю как пилотному проекту", - сказал он.

Молодежная политика и сохранение исторической правды

На встрече также прозвучали предложения о взаимодействии в сфере молодежной политики. Так, зампред комиссии ОП РФ по экономике и трудовым отношениям Ольга Голышенкова пригласила китайскую сторону в качестве экспертов на Всемирный фестиваль молодежи, который состоится с 1 по 7 марта 2024 года в Сочи. "Хотели бы предложить сформировать молодежную делегацию в возрасте с 14 до 35 лет [для участия в фестивале] и пригласить вас как экспертов", - сказала Голышенкова. Она отметила, что ОП РФ готова приглашать заинтересованных китайских коллег на мероприятия, связанные с новыми технологиями, искусственным интеллектом, обменом в рамках деятельности профсоюзов, работой с молодежью.

Также в ходе встречи звучали предложения о сотрудничестве в сфере безопасности. В частности, в ОП РФ предложили проводить совместные конференции представителей негосударственных систем безопасности (частные охранные предприятия, объединения ветеранов и так далее) для выработки лучших практик по противодействию вражеским государствам. Кроме того, российские общественники призвали КНР сотрудничать в области сохранения исторической правды, не допустить переписывания итогов второй мировой войны. А к 80-летию окончания Второй мировой войны, которое будет отмечаться в 2025 году, было предложено совместно организовать слет школьных музеев в России и в Китае.

Президент Экономического и социального совета Китайской Народной Республики Чжан Цинли в свою очередь отметил, что все предложения интересные и требуют детального обсуждения.

"Мы внимательно заслушали все выступления, они весьма интересные. Воодушевляют такие предложения, как проведение фестиваля [молодежи] в следующем году, мероприятия по противодействию милитаризации и по искажению истории, сохранению исторической правды, музейные мероприятия по просвещению школьников. Предлагаю на рабочем уровне обменяться более детальной информацией по этим предложениям для их реализации", - сказал Чжан Цинли.