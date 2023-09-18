В Парагвае заявили, что КНР становится главным инвестором Латинской Америки вместо Запада

По словам министра финансов Карлоса Фернандеса, страна открыта к развитию экономических отношений со всеми государствами

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Китай постепенно занимает место главного инвестора стран Латинской Америки и Карибского бассейна, которое раньше было за Соединенными Штатами и европейскими государствами. Такое мнение высказал министр финансов Парагвая Карлос Фернандес в интервью Bloomberg TV.

"США могли бы играть более важную роль в сфере инвестиций в экономику всего региона [Латинской Америки], а не только Парагвая. Иначе это место займет кто-то еще. Если посмотреть на ситуацию в регионе, то [становится ясно, что] Китай сейчас постепенно занимает место США и Европы, потому что они действительно инвестируют в экономику", - отметил он.

По словам министра, Парагвай открыт к развитию экономических отношений со всеми странами, включая Китай, несмотря на то что в политическом плане Асунсьон "поддерживает Тайвань". Как сообщил Фернандес, уже сейчас Парагвай импортирует из Китая больше, чем из других экономик мира, за исключением Бразилии, которая занимает первое место по этому показателю в списке торговых партнеров.