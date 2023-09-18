Делегация Хайнаня посетила ОАЭ в целях укрепления экономических и культурных обменов

В ходе поездки представители Хайнаня пригласили компании ОАЭ инвестировать и развивать свой бизнес в китайской провинции, а также воспользоваться всеми преимуществами строительства на острове порта свободной торговли

ХАЙКОУ /Китай/, 18 сентября. /ТАСС/. Делегация южной китайской провинции Хайнань в период с 13 по 15 сентября посетила ОАЭ в целях укрепления торгово-экономических, научных и культурных связей, а также продвижения порта свободной торговли острова. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Как пишет издание, в ходе поездки делегация провинции провела ряд мероприятий, нацеленных на продвижение порта свободной торговли провинции, содействие экономическим, торговым и культурным обменам, развитие практического сотрудничества в сфере торговли и экономики, промышленности, культуры и туризма, науки и техники между Хайнанем и ОАЭ, а также направленных на совместное продвижение инициативы "Один пояс, один путь".

Газета отмечает, что представители Хайнаня провели презентацию порта свободной торговли острова. Кроме того, были проведены встречи между делегацией и представителями Министерства экономики ОАЭ, Министерства энергетики и инфраструктуры ОАЭ, Департамента экономического развития Абу-Даби, Всемирной организации свободных зон (World FZO), посольства КНР в ОАЭ, генерального консульства КНР в Дубае, а также работающих в ОАЭ китайских предприятий. Издание пишет, что в ходе визита делегация Хайнаня побывала в свободной экономической зоне Джебель-Али, порту и аэропорту Абу-Даби, магазине беспошлинной торговли аэропорта Дубая. Представители провинции также посетили такие предприятия, как технологическая компания G42, портовый оператор ОАЭ Dubai Ports World и ряд других.

Как указывается в материале, в последние годы стратегическое партнерство между КНР и ОАЭ продемонстрировало тенденцию развития - стороны поддерживают тесные контакты на высоком уровне, практическое сотрудничество между странами достигло значительных результатов. Благодаря этому отмечается значительный рост двусторонней торговли, пишет газета. Так, например, объем товарооборота между КНР и ОАЭ в первом полугодии 2023 года уже превысил объем торговли между двумя странами за весь 2021 год.

Издание также отмечает, что в ходе поездки представители Хайнаня пригласили компании ОАЭ инвестировать и развивать свой бизнес в китайской провинции, а также воспользоваться всеми преимуществами строительства на острове порта свободной торговли.

1 июня 2020 года Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали программу формирования свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает создание специальной таможенной зоны на этом тропическом острове. Власти КНР планируют в целом завершить строительство свободного порта на территории провинции в 2025 году, к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.