В "Росатоме" оценили потребность в сотрудниках к 2030 году в примерно 300 тыс. человек

По словам замгендиректора Алексея Пономаренко, корпорация уже восемь лет проводит открытые чемпионаты профессионального мастерства, приглашая к этой работе как российские предприятия, так и внешних партнеров

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 сентября. /ТАСС/. Потребность в кадрах госкорпорации "Росатом" к 2030 году составит порядка 300 тыс. сотрудников. Об этом сообщил заместитель генерального директора, директор блока инженерных компетенций АНО "Корпоративная академия Росатома" Алексей Пономаренко на пленарном заседании в рамках Чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде.

"До 2030 года, по нашей бизнес-стратегии, мы должны вырасти примерно в два раза. На сегодняшний день это порядка 380 тыс. человек, то есть мы рассчитываем, что к 2030 году нам понадобится еще около 300 тыс. человек. У нас радикально расширяется спектр работ. До недавнего времени мы преимущественно были энергетическим бизнесом, теперь это очень широкий спектр различных технологических решений, в которых мы, конечно же, хотим быть лидерами", - сказал Пономаренко.

По его словам, корпорация уже восемь лет проводит открытые чемпионаты профессионального мастерства, приглашая к этой работе как российские предприятия, так и внешних партнеров.

По его словам, важно формировать устойчивое сообщество единомышленников, заинтересованных в повышении производительности труда, диверсификации производства, переходе в новый технологический уклад, разработке новых подходов к реализации типовых проектов.

"Это могут быть страны БРИКС, ЕврАзЭС, и нам важно, чтобы в числе этих партнеров были компании, корпорации, научно-исследовательские центры, лаборатории, колледжи и университеты, в которых ведется подготовка, разработка инновационных решений и стартапов, изобретений, патентуются какие-то перспективные технологии. Тогда мы вместе можем находить очень большой пласт этих совместных решений", - пояснил он.

АНО "Корпоративная академия Росатома" со своей стороны создала и развивает 17 отраслевых и пять внешних центров компетенций. В 2022 году в них прошли подготовку порядка 60 тыс. человек. Пандемия позволила перевести часть образовательного процесса в онлайн-режим.

О чемпионате

Первый в России финал Чемпионата высоких технологий проходит на базе ИНТЦ "Валдай в Великом Новгороде с 18 по 21 сентября. Соревнования проходят по восьми компетенциям в наиболее динамично развивающихся и перспективных направлениях, востребованных в условиях высокотехнологичного производства, цифровой экономики и импортозамещения. В чемпионате принимают участие команды из 30 регионов России, а также из Белоруссии, Абхазии, Азербайджана, Ганы, Индии и Сирии.