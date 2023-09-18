Кабмин досрочно вывел получение 190 видов лицензий и разрешений на "Госуслуги"

В общей сложности оптимизирована процедура получения более 420 разрешений, отметили в пресс-службе правительства

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Получение лицензий и разрешений досрочно стало доступно бизнесу через портал госуслуг. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Правительство досрочно выполнило план 2023 года по выводу разрешительных режимов на портал госуслуг. Таким образом, получение лицензий и разрешений в рамках проекта по оптимизации и автоматизации разрешительной деятельности стало доступно в упрощенном виде", - сказано в сообщении.

Так, в 2023 году на портал госуслуг раньше срока были переведены 190 разрешительных режимов. В общей сложности оптимизирована процедура получения более 420 разрешений, в том числе 51 лицензии.

Поясняется, что благодаря межведомственному обмену предпринимателю при оформлении не нужно прикладывать большое количество документов. В среднем срок принятия решений о выдаче лицензий и разрешений сократился на 43%.

"Мы сделали процедуру получения лицензий и разрешений удобной, быстрой, простой и прозрачной для бизнеса. Это позволило существенно сократить период "холостой" работы бизнеса на ранних этапах. Сегодня вывод запланированного объёма лицензий и разрешений на портал госуслуг полностью завершён, но мы продолжим совершенствовать эту сферу и дальше. В том числе через обратную связь от предпринимательского сообщества", - приводятся в сообщении слова вице-премьера - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Проект по оптимизации процедур получения лицензий и разрешений был начат в 2021 году, тогда первыми на портал госуслуг перевели лицензии. На сегодняшний день свыше 70% заявлений на получение лицензий подаются в режиме онлайн.