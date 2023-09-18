В Тюмени на TNF представили макет газотурбинного двигателя и нефтегазовые разработки

Глава региона Александр Моор также отметил проекты по созданию Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра и Тюменского нефтегазового кластера

ТЮМЕНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Макет газотурбинного двигателя компании "Тюменские моторостроители", который заменит зарубежные аналоги, снегоболотоход "Бурлак" для работы в сложных климатических условиях и разработки для нефтегазовой отрасли научного центра "Газпром ВНИИГАЗ" представили на промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия форума.

"Топливно-энергетический комплекс является основой экономики нашей страны и Тюменской области, инновационным, очень технологичным и перспективным направлением нашего развития. Последнее время наши бывшие партнеры, западные страны, пытаются поместить нас в технологическую блокаду. У них это плохо получается, но для нас это очень сложный, большой, непростой вызов: <…> создать, изобрести свои технологии и оборудование", - сказал губернатор Тюменской области Александр Моор во вступительной речи.

Так, среди проектов, позволяющих обеспечить России технологическую независимость, глава региона отметил создание Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра и Тюменского нефтегазового кластера. "Тюменская область была, есть и, я уверен, останется кузницей кадров для нефтегаза. Уже сегодня больше 7 тыс. наших студентов обучаются в вузах по специальностям, связанным с нефтегазом", - добавил Моор, подчеркнув важность создания межвузовского кампуса, строительство которого намерены начать в Тюмени в 2024 году.

После вступительной речи губернатору и гостям форума представили выставку "Путь героев", посвященную 70-летию открытия Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, и ряд разработок. В частности, компания "Тюменские моторостроители" представила макет газотурбинного двигателя мощностью 16 МВт (ТМ-16), необходимого в том числе для транспортировки газа. Сегодня это единственное предприятие в России, приступающее к серийному выпуску подобных двигателей, которые заменят зарубежные аналоги, их серийное производство планируется начать в 2026-2027 годах, отметил представитель компании-производителя.

В свою очередь, производитель вездеходов "Бурлак" показал снегоболотоход с колесной формулой 6x6 экспедиционной модификации. В презентации проекта указывается, что универсальное шасси предназначено для работы в сложных дорожных и климатических условиях. "Газпром ВНИИГАЗ" также презентовал емкость для хранения и выдачи одоранта из полимерных материалов и аппарат для обеспечения теплообмена между потоками стабильного и нестабильного конденсата.

Помимо этого, на форуме представили разработку Ижевского нефтяного научного центра - корпоративного научного института "Роснефти" - биозонд. Это устройство - ловушка адгезированных форм бактерий в нефтепроводах, оно применяется для выявления источников коррозии нефтепроводов и определения ее скорости. Всего участие в выставке принимают почти 70 компаний, среди которых "Сбер", "Лукойл", "Ютэйр", "Сколково" и многие другие.

О форуме

Промышленно-энергетический форум TNF (ранее - Тюменский нефтегазовый форум) - главная отраслевая площадка в России, объединяющая поставщиков и заказчиков для поиска и реализации совместных решений в энергетике. Форум пройходит с 18 по 21 сентября в Тюмени. В прошлом году форум объединил 40 мероприятий деловой программы, в них приняли участие 9 тыс. человек, выставка TNF EXPO прошла на площади 3 тыс. кв. м, ее посетили 5 тыс. человек, в ней участвовали 60 компаний. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.