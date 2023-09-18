Правительство Украины на 2024 год заложило в бюджет превышение госдолга над ВВП на 4,6%

Долг государства составит более $220 млрд

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Правительство Украины заложило в бюджет на 2024 год государственный долг в сумме более 8,18 трлн гривен ($220 млрд), или 104,6% от уровня валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета, который кабинет министров подал на рассмотрение в парламент, сообщает украинское агентство УНИАН.

При этом в правительстве указали, что доля государственного внешнего долга составит 80% от всего объема. В 2024 году страна должна выплатить 606,47 млрд гривен ($16,42 млрд), из них 184,9 млрд гривен ($5,01 млрд) пойдет на погашение государственного внешнего долга, еще 421,57 млрд ($11,42 млрд) - на обслуживание государственного внутреннего долга. Кроме того, 12,3 млрд гривен ($330 млн) Украина должна выплатить по кредитам, привлеченным под государственные гарантии.

В бюджете Украины на 2023 год предусмотрено увеличение предельного объема госдолга до $172,7 млрд, что составляет 102,3% от прогнозируемого уровня ВВП. По данным Минфина, на 31 июля 2023 года государственный и гарантированный государством долг составил $132,92 млрд, увеличившись за месяц на $4 млрд.

15 сентября правительство Украины утвердило проект бюджета на 2024 год с дефицитом в 1,55 трлн гривен (около $42 млрд), что составляет почти половину расходной части - 3,108 трлн гривен, или $84,9 млрд. При этом более половины бюджета (1,685 трлн гривен, или $46 млрд) будет направлено на военные расходы, что на 113 млрд гривен ($3 млрд) больше, чем в 2023 году. На 2023 год власти Украины уже закладывали рекордный дефицит бюджета в размере $38 млрд. В Киеве открыто заявляют, что могут самостоятельно покрыть только военные расходы, остальное финансируется за счет помощи западных партнеров.