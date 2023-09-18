В Южной Осетии сообщили о дефиците бюджета в более чем 800 млн рублей

Согласно отчету главы Минфина республики Казбека Царикаева, исполнение государственного бюджета Южной Осетии за первое полугодие составило чуть более 4 млрд рублей

ЦХИНВАЛ, 18 сентября. /ТАСС/. Министр финансов Южной Осетии Казбек Царикаев сообщил об изменениях параметров государственного бюджета республики в сторону увеличения, в результате которых образовался дефицит в размере 817 млн рублей. Об этом глава финансового ведомства сообщил на заседании правительства, которое прошло под председательством президента республики Алана Гаглоева.

Как сообщила пресс-служба главы закавказской республики, согласно отчету министра финансов, исполнение государственного бюджета Южной Осетии за первое полугодие 2023 года составило чуть более 4 млрд рублей.

"Министр отметил, что государственный бюджет Республики Южная Осетия на 2023 год был принят в декабре прошлого года, и с тех пор в него были внесены две поправки, изменившие его основные характеристики в сторону увеличения. В результате доходная часть бюджета составила 8,8 млрд рублей, расходы - 9,6 млрд рублей, дефицит образовался в размере 817 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Царикаев уточнил, что исполнение госбюджета Южной Осетии за первое полугодие 2023 года составило 4,03 млрд рублей, финансовая помощь России - 2,9 млрд рублей, расходы на инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию Республики Южная Осетия - 332 млн рублей. Собственные доходы казны составили 718 млн рублей. "Наибольший процент исполнения - это НДС, налог на прибыль и НДФЛ. А крупнейшими налогоплательщиками остаются "Газпром - Южная Осетия", "Остелеком" и БТК-4", - пояснил министр.

В конце прошлого года парламент Южной Осетии одобрил представленный правительством республики проект государственного бюджета на 2023 год в размере более 8,7 млрд рублей с долей финансовой помощи РФ более 7 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы госбюджета прогнозируются в объеме 1 млрд 694 млн 251 тыс. рублей, что в общем объеме доходов госбюджета составляет 19,3%.