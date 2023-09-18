Глава "Газпрома" обсудил взаимодействие в газовой сфере с депутатом парламента Молдавии

Компания ранее выразила категорическое несогласие с проведенным молдавской стороной аудитом исторической задолженности за газ и заявила о намерении и далее отстаивать законные права всеми возможными способами

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Глава "Газпрома" Алексей Миллер обсудил взаимодействие в газовой сфере с депутатом парламента Молдавии от Партии социалистов Республики Молдова Адрианом Албу, говорится в сообщении холдинга.

Ранее "Газпром" выразил категорическое несогласие с проведенным молдавской стороной аудитом исторической задолженности за газ и заявил о намерении и далее отстаивать законные права всеми возможными способами. МИД РФ призвал власти Молдавии воздержаться от политизации двустороннего взаимодействия в энергетической сфере.

"Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и депутата парламента Республики Молдова Адриана Албу. Стороны обменялись мнениями относительно взаимодействия "Газпрома" и Молдовы в газовой сфере и договорились продолжить контакты", - сказано в сообщении.

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщал, что по итогам аудита из долга перед "Газпромом" в размере $709 млн республика готова выплатить $8,6 млн. По его словам, на сумму $276 млн не было представлено подтверждающих документов со стороны "Молдовагаза" и "Газпрома", а еще $400 млн не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. Он отметил, что республика готова к спору с российским холдингом в международном суде.

Одними из главных условий, на которых руководство "Газпрома" согласилось в октябре 2021 года продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет, было погашение долга за топливо и своевременные платежи. На переговорах Кишинев настоял на международном аудите долга страны за газ и обязался организовать и представить его итоги к 1 мая 2022 года. Молдавская сторона не выполнила взятые обязательства, однако российский концерн продолжил поставки газа в республику.