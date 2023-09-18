Путин назвал экономическую ситуацию в России устойчивой и сбалансированной

Президент РФ отметил, что постоянно обсуждает эту тему с правительством

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Текущая экономическая ситуация в РФ в целом устойчивая и сбалансированная, заявил президент России Владимир Путин.

"Правительство завершает работу над проектом федерального бюджета на предстоящую трехлетку - 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Подчеркну, что текущая экономическая ситуация в целом устойчивая и сбалансированная", - сказал глава государства.

Он отметил, что постоянно обсуждает эту тему с правительством. "Почти каждый день, и с председателем правительства [РФ Михаилом Мишустиным], и с экономическим блоком. Сегодня еще встретимся, поговорим с Михаилом Владимировичем отдельно", - добавил Путин.