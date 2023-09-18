18 сентября, 13:02,
обновлено 18 сентября, 13:16

Путин: ненефтегазовые доходы бюджета РФ в этом году значительно выше прошлогодних

© ТАСС/ Ruptly

По словам главы государства, нефтегазовые в июле-августе восстановились почти до уровня 2022 года

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Ненефтегазовые доходы российского бюджета в 2023 году значительно выше прошлогодних показателей, при этом нефтегазовые в июле-августе восстановились почти до уровня прошлого года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по проекту федерального бюджета на 2024-2026 годы.

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"Важно, что значительно выше прошлогодних показателей именно ненефтегазовые доходы [бюджета]", - сказал глава государства. "В свою очередь нефтегазовые доходы бюджета в июле-августе восстановились приблизительно до уровня прошлого года, и - с учетом конъюнктуры на мировых рынках - продолжается активный рост", - добавил он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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