Комитет Думы одобрил ко II чтению рост пошлины за лицензию мобильным операторам

Замглавы Минцифры Дмитрий Ким сообщил, что госпошлина за продление лицензии остается на уровне 7,5 тыс. рублей, и "у тех, у кого есть действующая лицензия, проблем не возникнет"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект об увеличении размера государственной пошлины с 7,5 тыс. рублей до 1 млн рублей за предоставление лицензий на осуществление деятельности в области оказания услуг связи, которые содержат лицензионные условия по обеспечению реализации требований к сетям связи и средствам связи для проведения оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ).

Документ, инициированный правительством, вносит поправки в Налоговый кодекс РФ.

Законопроект разработан во исполнение указания президента РФ от 12 января 2022 года о недопущении на рынок телекоммуникационных услуг недобросовестных операторов связи, не выполняющих обязательные лицензионные требования в части внедрения СОРМ. В настоящее время стоимость получения новой лицензии несоизмеримо меньше размера действующих штрафов за административные правонарушения в части внедрения СОРМ, а с учетом дальнейшего повышения штрафов эта разница будет еще больше, что позволит путем получения новой лицензии избежать оплаты штрафа, указывают в правительстве.

"Увеличение стоимости получения лицензий в области связи до размеров, сопоставимых с размером штрафа за административное правонарушение в части внедрения СОРМ и стоимостью подключения соответствующего оборудования или его аренды, приведет к сокращению недобросовестных операторов связи, а также повышению эффективности выполнения требований законодательства об обеспечении СОРМ со стороны операторов связи, мотивированных на качественную и добросовестную работу", - говорится в сопроводительных материалах к документу.

Как подчеркнул на заседании комитета замглавы Минцифры РФ Дмитрий Ким, госпошлина за продление лицензии остается на уровне 7,5 тыс. рублей, и "у тех, у кого есть действующая лицензия, проблем не возникнет".

В случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2024 года.