Путин: ситуация в экономике РФ по некоторым ключевым показателям лучше прежних прогнозов

Как отметил президент, вопреки негативным прогнозам, по итогам 2023 года ВВП может вырасти на 2,8%

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что экономическая ситуация по некоторым ключевым показателям лучше прежних оценок. Такое мнение он высказал, открывая совещание по проекту федерального бюджета на 2024-2026 годы.

"Хотел бы сразу сказать, что по ряду ключевых показателей ситуация значительно лучше прежних оценок и прогнозов", - сказал российский лидер.

Путин сообщил, что вопреки негативным прогнозам, по итогам года ВВП может вырасти на 2,8%. "Напомню, что еще в апреле прирост ВВП на текущий год ожидался на уровне 1,2%. Первоначально вообще некоторые минус нам рисовали, но потом прогноз поправили - 1,2% ожидали, но по факту мы уже превзошли эту планку, а по итогам года рост ВВП может выйти на уровень 2,5%, даже, может быть, больше - 2,8", - сказал президент.

По оценке главы государства, с хорошей динамикой также повышается потребительский спрос, уверенно прибавляет промышленность, в первую очередь за счет обрабатывающих производств. "Даже несмотря на эффект высокой базы прошлого года, продолжается рост инвестиций в основной капитал - плюс 12,6% год к году", - добавил Путин.