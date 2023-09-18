18 сентября, 13:03,
обновлено 18 сентября, 13:14

Путин: РФ "рисовали минус" по динамике ВВП, но по итогам года он может вырасти на 2,8%

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российская экономика по итогам года может вырасти на 2,8%, несмотря на пессимистичные прогнозы. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил, открывая совещание по проекту федерального бюджета на 2024-2026 годы.

"Напомню, что еще в апреле прирост ВВП на текущий год ожидался на уровне 1,2%. Первоначально вообще некоторые минус нам рисовали, но потом прогноз поправили - 1,2% ожидали, но по факту мы уже превзошли эту планку, а по итогам года рост ВВП может выйти на уровень 2,5%, даже, может быть, больше - 2,8", - сказал президент. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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