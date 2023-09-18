Путин объявил о завершении этапа восстановления российской экономики

По словам президента, экономика страны выдержала беспрецедентное внешнее давление

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российская экономика выдержала беспрецедентное внешнее давление и полностью восстановилась, ВВП страны вышел на уровень 2021 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по проекту федерального бюджета на 2024-2026 годы.

"В целом можно сказать, что этап восстановления российской экономики завершен. Мы выдержали абсолютно беспрецедентное внешнее давление, санкционный натиск некоторых правящих элит в так называемом западном блоке - некоторых правящих элит в отдельных странах, которые мы называем недружественными", - сказал Путин.

По его словам, "ВВП России вышел на уровень 2021 года, и теперь важно сформировать условия для дальнейшего стабильного и долгосрочного развития".