18 сентября, 13:04,
обновлено 18 сентября, 13:11

Путин объявил о завершении этапа восстановления российской экономики

Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

По словам президента, экономика страны выдержала беспрецедентное внешнее давление

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российская экономика выдержала беспрецедентное внешнее давление и полностью восстановилась, ВВП страны вышел на уровень 2021 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по проекту федерального бюджета на 2024-2026 годы.

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"В целом можно сказать, что этап восстановления российской экономики завершен. Мы выдержали абсолютно беспрецедентное внешнее давление, санкционный натиск некоторых правящих элит в так называемом западном блоке - некоторых правящих элит в отдельных странах, которые мы называем недружественными", - сказал Путин.

По его словам, "ВВП России вышел на уровень 2021 года, и теперь важно сформировать условия для дальнейшего стабильного и долгосрочного развития". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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