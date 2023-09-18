Путин заявил, что ситуация с исполнением бюджета в России стабилизируется

Президент России отметил профицит бюджета в августе

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил о стабилизации ситуации с бюджетом страны и его профиците в августе.

"В целом стабилизируется ситуация в части исполнения нынешнего федерального бюджета. В августе он в очередной раз исполнен с профицитом", - сказал глава государства на совещании по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

"Да, в целом пока - начиная с года - там есть небольшой дефицит, но в августе уже с профицитом, и не первый раз", - заметил Путин.