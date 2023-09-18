18 сентября, 13:06,
обновлено 18 сентября, 13:13

Путин поручил гарантировать в бюджете на следующие три года исполнение соцобязательств

По словам президента, "новый федеральный бюджет должен быть объективно просчитан и сверстан исходя из общегосударственных приоритетов"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Федеральный бюджет РФ на следующие три года должен быть сверстан так, чтобы гарантировать исполнение всех социальных обязательств перед людьми, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по этой теме.

"Новый федеральный бюджет должен быть объективно просчитан и сверстан исходя из общегосударственных приоритетов, наших национальных интересов, стратегических и текущих планов по всем ключевым направлениям. И, конечно, прежде всего нужно гарантировать четкое исполнение всех социальных обязательств государства перед людьми", - обозначил задачу глава государства. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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