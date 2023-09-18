В Вологодской области направили 1,5 млрд рублей на "Народный бюджет" с 2015 года

Количество конкурсных заявок увеличилось в 30 раз

ТАСС, 18 сентября. Власти Вологодской области направили более 1,5 млрд рублей на проекты благоустройства по программе "Народный бюджет" за девять лет ее реализации с 2015 года. В этом году поддержано рекордное количество народных инициатив - 1 373, на них выделено 500 млн рублей из областного бюджета, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Проект, который реализуется с 2015 года, дал потрясающие результаты. Мы видим возрастающую активность граждан, старост, общественников, глав муниципалитетов. Видим, что растет число зон отдыха, благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок, ремонтируются малые архитектурные формы, монументы погибшим героям <…>. За эти годы мы направили из областного бюджета на поддержку инициатив граждан более 1,5 млрд рублей", - сказал глава региона на оперативном совещании областного правительства.

Количество конкурсных заявок увеличилось к уровню 2015 года в 30 раз, количество получивших субсидию из областного бюджета проектов - в 21 раз, объем субсидий из областного бюджета увеличился в 50 раз. В этом году поддержано рекордное количество проектов - 1 373, на их реализацию выделено 500 млн рублей из областного бюджета, сообщил губернатор.

"Сегодня объявляю о старте конкурсного отбора заявок на 2024 год. Прошу глав, старост и просто неравнодушных граждан сформировать конкурсные заявки и направить в правительство Вологодской области. Заявки принимаются со 2 октября по 3 ноября. Постараемся учесть все инициативы наших граждан и все их в полном объеме профинансировать", - сказал Кувшинников.

Как добавил губернатор в своем Telegram-канале, в селе Ферапонтово за счет "Народного бюджета" открыли пешеходный мост, под его арками может свободно пройти лодка. Это событие стало настоящим праздником для местных жителей. В селе Северная Ферма благодаря программе установили памятный мемориал участникам Великой Отечественной войны. На монументе высечены порядка 200 имен жителей ближайших деревень.