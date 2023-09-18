Гутерриш заявил, что цели устойчивого развития выполняются только на 15%

По словам генсека ООН, необходим "глобальный план спасения ЦУР"

ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Цели устойчивого развития (ЦУР) ООН выполняются только на 15%. Такие данные озвучил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш на саммите, посвященном ЦУР.

"На сегодняшний день выполняются лишь 15% задач. По многим из них наблюдается движение в обратную сторону", - отметил генсек всемирной организации. По словам Гутерриша, необходим "глобальный план спасения ЦУР".

"Я крайне воодушевлен обсуждаемой сегодня детальной и обширной декларацией, особенно изложенным в ней намерением наладить доступ развивающихся стран к топливу, необходимому для прогресса в достижении ЦУР, - финансам", - продолжил Гутерриш. По его словам, необходима поддержка механизма предоставления развивающимся странам не менее $500 млрд в год, а также механизма списания долгов.

В 2015 году государства - члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Она содержит несколько целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Каждая из 17 целей содержит несколько показателей, которые должны быть достигнуты в течение последующих 15 лет.