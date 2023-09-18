Ульяновская область получит дополнительно более 140 млн рублей на развитие туризма

Губернатор региона Алексей Русских сообщил о создании пяти инвестиционных проектов

УЛЬЯНОВСК, 18 сентября. /ТАСС/. Пять новых инвестиционных объектов в сфере туризма будут созданы в Ульяновской области по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства", на эти цели дополнительно направят более 140 млн рублей федеральных средств. Об этом написал губернатор региона Алексей Русских в своем Telegram-канале.

"Добились дополнительной федеральной поддержки по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства". Сумма финансирования - более 142 млн рублей. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин", - отметил он.

Русских пояснил, что дополнительные средства позволят создать модульные строения для туристического отдыха в Димитровграде, Чердаклинском, Новомалыклинском, Инзенском, Старомайнском районах. "Пять инвестиционных проектов по строительству двух глэмпингов, кемпинга, парк-отеля, модульной гостиницы с автокемпингом прошли отбор в Министерстве экономического развития РФ и получат государственную субсидию по нацпроекту в следующем году", - уточнил губернатор.

По информации главы региона, благодаря ранее выделенной федеральной поддержке в регионе реализуются 24 туристических проекта. "К примеру, это новые пляжи в туристической деревне Артеково и на территории лагеря "Смарт" в Чердаклинском районе, развитие горнолыжного комплекса "Ундоры", - добавил он.

Кроме того, в Ульяновской области будут построены круглогодичные бассейны и открыты станции проката. В регионе также ведется работа по созданию кемпингов и автокемпингов. "Федеральный нацпроект, инициированный президентом, позволяет создавать комфортные места для отдыха жителей и гостей региона", - подчеркнул губернатор.