В Свердловской области ставку по льготным займам для самозанятых снизили вдвое

По словам министра инвестиций и развития региона Вадима Третьякова, расширение доступа к заемным средствам позволит плательщикам налога на профессиональный доход больше вкладывать в развитие своего дела

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) снизил ставку по займам для всех самозанятых региона до 6,5%, что равно 1/2 ключевой ставки Центробанка. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

"Наблюдательный совет Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства принял решение установить ставки по займам самозанятым на уровне 1/2 ключевой ставки Центрального банка РФ. Таким образом, на сегодняшний день ставка по займам физическим лицам, которые зарегистрированы в качестве плательщиков налога на профессиональный доход, составляет 6,5% годовых", - сказано в сообщении. Отмечается, что меры финансовой поддержки реализуются фондом по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".

В пресс-службе фонда ТАСС уточнили, что действовавшая ставка для самозанятых составляла 13% за исключением жителей моногородов, таким образом, она снизилась вдвое.

По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Вадима Третьякова, расширение доступа к заемным средствам позволит плательщикам налога на профессиональный доход больше вкладывать в развитие своего дела. Он отметил, что на начало сентября в регионе зарегистрированы порядка 232 тыс. самозанятых.

"Наши недавние заемщики из числа самозанятых - это мастера индустрии красоты, пекари, кондитер, репетитор, организатор сплавов по рекам. Кто-то берет средства на ремонт помещения, покупку материалов и комплектующих, сырья, транспорта", - цитирует департамент директора СОФПП Валерия Пиличева.

Специальный заем "Самозанятым" предлагает сумму до 500 тыс. рублей, которую можно направить на решение текущих потребностей, связанных с осуществлением профессиональной деятельности. Он рассчитан на срок до двух лет.