Бундесбанк спрогнозировал сокращение объема производства в ФРГ в третьем квартале

Уровень инфляции в среднесрочной перспективе останется выше 2%, отметили экономисты Германского федерального банка

БЕРЛИН, 18 сентября. /ТАСС/. Экономисты Германского федерального банка (Бундесбанка) прогнозируют, что объем производства в ФРГ немного сократится в третьем квартале 2023 года, а уровень инфляции в среднесрочной перспективе останется выше 2%. Такие выводы содержатся в ежемесячном отчете Бундесбанка.

Перспективы германской экономики, по оценкам Бундесбанка, становятся все более мрачными. "Ожидается, что в третьем квартале 2023 года объем производства в Германии несколько сократится", - отмечается в публикации. "Вряд ли можно ожидать заметных положительных импульсов от частного потребления. Несмотря на несколько замедляющийся рост цен, значительный рост заработной платы и хорошую ситуацию на рынке труда, частные домохозяйства по-прежнему сдерживают расходы", - констатировали экономисты.

При этом они подчеркнули, что "даже в среднесрочной перспективе уровень инфляции, вероятно, будет значительно выше 2% на фоне устойчивого роста заработной платы", - указывается в отчете. Существенно возросшие цены на энергоносители и сырье также создают проблемы для промышленности Германии. "Наряду с ограничением потребления на экономические показатели оказывает давление усугубляющаяся слабость промышленности", - поясняется в отчете. "Низкое и продолжающееся снижение количества поступающих заказов, а также сокращение количества невыполненных заказов все больше оказывают влияние на промышленное производство", - резюмировали эксперты.

Ранее Немецкий институт экономических исследований прогнозировал, что ВВП ФРГ в 2023 году снизится на 0,4%, в течение следующих нескольких лет экономика страны будет постепенно восстанавливаться. В течение последующих двух лет, по мнению экономистов, ВВП Германии будет расти на 1,2%. Что касается инфляции, институт предполагал, что в будущем году она вернется к "ценовой стабильности", "то есть к уровню около 2%".