Комитет Думы одобрил расширение круга детских товаров, облагаемых по ставке НДС 10%

Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на поддержку и повышение конкурентоспособности производителей товаров для детей

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, расширяющий перечень товаров для детей, облагаемых НДС по пониженной до 10% налоговой ставке при их реализации. Перечень расширен за счет изделий, предназначенных для ухода за детьми, удерживающих устройств для детей, предназначенных для использования в механических транспортных средствах, а также детской мебели и пеленок. Документ, вносящий поправки в Налоговый кодекс РФ, инициирован правительством РФ.

Законопроект направлен на поддержку и повышение конкурентоспособности производителей товаров для детей, говорится в пояснительной записке. Снижение налоговой нагрузки предприятий индустрии детских товаров будет способствовать поддержке потребительского спроса, увеличению темпа роста рынка по каждой товарной группе, предусмотренной законопроектом, доли указанных товаров российского производства, а также поддержке семей, имеющих детей, указывают в кабмине.

Подход к определению продукции, включаемой в перечень, основан на предложениях производителей товаров для детей, выборе продукции, предназначенной для использования исключительно детьми, и имеющей отдельный код в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) (в части манежей, удерживающих устройств для детей, предназначенных для использования в механических транспортных средствах, велосипедов, детских сосок, бутылочек для вскармливания, подгузников и пеленок).

К включению в перечень также предложены сегменты производства, доля российской продукции которых составляет более 50% (в части стульев, стульчиков для кормления, манежей, подгузников и пеленок).

При сохранении текущих объемов рынка детских товаров размер выпадающих доходов составит 4,4 млрд рублей, говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.