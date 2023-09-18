Комитет Думы одобрил освобождение от НДФЛ региональных грантов для граждан

Сейчас норма об освобождении от этого налога действует на федеральном уровне для проектов, которые реализуются гражданами за счет средств президентских грантов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об освобождении от налогообложения НДФЛ региональных и местных грантов, а также премий, получаемых гражданами. Документ инициирован правительством РФ. Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ.

Сейчас норма об освобождении от НДФЛ действует на федеральном уровне для проектов, которые реализуются гражданами за счет средств президентских грантов.

Законопроект предполагает предоставление налоговой преференции физлицам, которые принимают участие в конкурсных процедурах на получение грантов в денежной или натуральной форме, а также в виде оплаты стоимости проезда к месту проведения соревнований, конкурсов, иных мероприятий и обратно, питания и предоставления помещения во временное пользование за счет бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.

"Гранты, получаемые физическими лицами, как правило, направлены на развитие общественных инициатив, улучшение благоустройства городской среды, помощь незащищенным слоям населения, в том числе пожилым гражданам. Перечень таких мероприятий должен быть согласован высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации или решением представительного органа местного самоуправления", - говорится в пояснительной записке.

"Предоставление возможности не платить налоги с таких грантов позволит направить больший объем средств на реализацию мероприятий по указанным направлениям", - указали в кабмине.