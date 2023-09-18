Чернышенко поручил Минцифры подготовить план решения проблем при переходе на "Гостех"

Вице-премьер призвал "руководителей цифровой трансформации активнее включаться в работу и завершить начатые проекты в установленный срок"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры РФ подготовить дорожную карту по снятию проблемных вопросов по переводу государственных сервисов на платформу "Гостех". Об этом сообщили журналистам в аппарате вице-премьера.

"По указу президента Владимира Путина с 1 января 2024 года регионам необходимо создать и запустить в эксплуатацию государственные информационные системы на платформе "Гостех". Напомню, что до конца года мы должны перевести на платформу госсервисы 24 федеральных органа исполнительной власти и 11 пилотных субъектов. Призываю руководителей цифровой трансформации активнее включаться в работу и завершить начатые проекты в установленный срок. Минцифры необходимо подготовить дорожную карту по снятию проблемных вопросов", - сказал Чернышенко в ходе рабочего совещания с руководителями цифровой трансформации регионов и федеральных ведомств.

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев представил несколько сценариев внедрения решений в регионах. Также обсуждалось создание рабочих групп, которые будут отвечать за формирование требований к цифровой трансформации по соответствующим отраслям и разработку конечных функциональных требований для создания новых решений на платформе "Гостех".

Министр также представил текущий рейтинг выполнения показателей эффективности и результативности руководителей цифровой трансформации федерального и регионального уровней и актуализированной методике оценки РЦТ. "В рейтинге ведомств были отмечены Росрезерв, Росмолодежь, Росаккредитация, Минпромторг России, ФССП России, МЧС России, Минсельхоз России, Росгвардия и Минцифры России. Среди регионов - Ростовская область, ХМАО - Югра, Тульская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Татарстан, а также Сахалинская, Липецкая, Белгородская области", - уточнили в аппарате Чернышенко.

Также на совещании заммиинстра экономического развития РФ, руководитель оперативного штаба по искусственному интеллекту Максим Колесников рассказал, что согласованы требования по внедрению ИИ при получении субсидий, проработаны подходы к организации разработки и экспертизы отраслевых ИИ-программ обучения, а также сформированы механизмы стимулирования внедрения ИИ в госкомпаниях.

По поручению Чернышенко Минцифры совместно с субъектами проводят киберучения в регионах, которые предполагают практическую проработку навыков сотрудников подразделений ответственных за информационную безопасность и объекты критической информационной инфраструктуры. "Так, учения в соответствии с техническим заданием уже провели Калининградская область, Камчатский край, Ленинградская область, Мурманская область", - отметили в аппарате вице-премьера.