СМИ сообщило, что Украина представила в ЕС предложения по ввозу зерна

Страны Евросоюза, граничащие с Украиной, сочли это предложение недостаточным, отметило агентство PAP

ТАСС, 18 сентября. Украина выдвинула Европейскому союзу предложения по ввозу зерновых, но они не устроили Польшу и другие соседние страны. Об этом сообщило Польское агентство печати (РАР) со ссылкой на источники.

"Украина представила в Брюсселе предложения, касающиеся ввоза своего зерна в страны ЕС, которое предполагает систему разрешений на экспорт", - сообщает агентство, подчеркивая, что "страны ЕС, граничащие с Украиной, сочли это предложение недостаточным".

"На встрече в Брюсселе Польша раскритиковала новое предложение Украины относительно зерна", - отмечается в сообщении. По мнению Польши, предложение Киева не решает вопрос притока и контроля украинского зерна.