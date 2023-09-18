18 сентября, 13:58,
обновлено 18 сентября, 14:05

СМИ сообщило, что Украина представила в ЕС предложения по ввозу зерна

Страны Евросоюза, граничащие с Украиной, сочли это предложение недостаточным, отметило агентство PAP

ТАСС, 18 сентября. Украина выдвинула Европейскому союзу предложения по ввозу зерновых, но они не устроили Польшу и другие соседние страны. Об этом сообщило Польское агентство печати (РАР) со ссылкой на источники.

"Украина представила в Брюсселе предложения, касающиеся ввоза своего зерна в страны ЕС, которое предполагает систему разрешений на экспорт", - сообщает агентство, подчеркивая, что "страны ЕС, граничащие с Украиной, сочли это предложение недостаточным".

"На встрече в Брюсселе Польша раскритиковала новое предложение Украины относительно зерна", - отмечается в сообщении. По мнению Польши, предложение Киева не решает вопрос притока и контроля украинского зерна. 

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