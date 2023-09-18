Путин поручил ускорить выпуск правовых актов для строительства высотных деревянных домов

Доклад по этой теме президент ждет до 1 мая 2024 года

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству ускорить издание нормативных правовых актов, регулирующих порядок проектирования и строительства, в том числе высотных деревянных домов, сообщается на сайте Кремля.

Поручение дано по итогам совещания по вопросу развития строительной отрасли, состоявшегося 8 августа.

"Ускорить издание нормативных правовых и иных актов, регулирующих порядок архитектурно-строительного проектирования и строительства, в том числе высотного, с применением деревянных конструкций, современных экологичных и энергоэффективных решений", - говорится в перечне. Это поручение должно быть выполнено к 1 мая 2024 года.

На совещании в августе президент обращал внимание на то, что ранее поручал до 1 июля 2023 года сделать более доступным деревянное домостроение и внести в законодательство соответствующие изменения, однако это поручение так и не было выполнено. Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин тогда заверил главу государства, что работа по этому направлению уже почти завершена, рассказал, что в стране проводится экспертиза строительства девятиэтажных деревянных домов, в частности, идет согласование по линии пожарной службы. Путин в свою очередь призвал участников встречи как можно скорее заканчивать работу по развитию деревянного домостроения, попросил не затягивать с этим.