В Таиланде планируют повысить пенсионный возраст на фоне старения населения

Сейчас он равен 55 годам для мужчин и для женщин

БАНГКОК, 18 сентября. /ТАСС/. Власти Таиланда рассматривают возможность повышения пенсионного возраста, который сейчас для мужчин и для женщин равен 55 годам. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

Как отмечает издание, на фоне старения населения и нехватки рабочей силы Министерство труда выразило заинтересованность в установлении новой границы пенсионного возраста. "Мы обсудили с Министерством труда Таиланда план, который устроит таиландское общество. Повышение пенсионного возраста - это предложение министерства, но его необходимо серьезно рассмотреть, поскольку Таиланд сталкивается со снижением рождаемости и нехваткой рабочей силы", - сказал заместитель председателя Федерации таиландской промышленности (ФТП) Сучат Чантхранакхара. "Властям нужна помощь ФТП, потому что у нее есть информация о занятости работников всех возрастов в различных отраслях", - добавил он.

Число жителей Таиланда старше 60 лет превысило 20% от общей численности населения страны. Наемные работники и их работодатели выплачивают ежемесячные взносы в пенсионный фонд. Чтобы получать полную пенсию, взносы необходимо вносить не менее 15 лет. Пенсии выплачиваются по достижении 55-летнего возраста.

В течение прошлого столетия население Таиланда было одним из самых быстрорастущих в Азии. В 1970-х годах в стране действовала национальная программа планирования семьи, призванная снизить высокие показатели рождаемости. Успешно реализованные меры привели к сокращению прироста населения. Коэффициент рождаемости снизился с 6,1 ребенка на женщину в 1960 году до 3,5 в 1980 году. Сейчас он равен 1,4. Снижение уровня рождаемости и увеличение ожидаемой продолжительности жизни привели к значительному росту доли пожилого населения.