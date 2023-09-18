Алма-Ата станет региональным центром Mastercard в странах СНГ для развития консалтинга

Как сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фонд инклюзивного роста Mastercard запускает в республике программу Strive для цифровизации бизнеса и оказания помощи по улучшению компетенции для более чем 300 тыс. малых и средних предприятий

АСТАНА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал решение Mastercard сделать Алма-Ату региональным центром компании в СНГ, Центральной и Восточной Европе для развития консалтингового направления. Об этом сообщила пресс-служба главы государства по итогам его встречи в Нью-Йорке с исполнительным вице-президентом Mastercard Николой Виллой.

Отмечается, что стороны обсудили "перспективы сотрудничества в сферах развития финансового сектора, IT-отрасли и улучшения цифровой компетенции малого и среднего бизнеса". "Президент поддержал решение Mastercard выбрать Алматы в качестве регионального хаба в СНГ, Центральной и Восточной Европе для развития консалтингового направления. Здесь один из мировых лидеров в области инновационных платежных технологий планирует развивать бизнес и человеческий капитал в банковской сфере для всего центральноазиатского региона", - говорится в сообщении.

В свою очередь Вилла сообщил о планах компании продвигать казахстанские GovTech-решения за рубежом, особенно на развивающихся и формирующихся рынках. "По словам представителя Mastercard, опытом Казахстана в сфере цифровизации, развития электронного правительства и безналичной экономики активно интересуются другие страны, где компания ведет свою деятельность", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, Токаева проинформировали о том, что фонд инклюзивного роста Mastercard запускает в Казахстане программу Strive для цифровизации бизнеса и оказания помощи по улучшению компетенции для более чем 300 тыс. малых и средних предприятий. Помимо этого, совместно с Национальным банком Казахстана ведется работа по предоставлению экспертной и технологической поддержки в рамках реализации проектов "Цифровой тенге", "Система мгновенных платежей" и Open Banking.

"Эти и другие инициативы были отражены в рамочном соглашении Digital Country Partnership, подписанным между Министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности Казахстана и компанией Mastercard в ходе рабочего визита президента в Нью-Йорк", - уточнили в офисе главы государства.