18 сентября, 14:09,
обновлено 18 сентября, 14:36

Акции "Транснефти" на Мосбирже росли более чем на 2%

По данным на 17:10 мск, их стоимость составила 150,5 тыс. рублей

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Акции "Транснефти" росли на Мосбирже более чем на 2% на фоне предложения совета директоров о дроблении акций компании в 100 раз, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 17:10 мск акции "Транснефти" росли на 2,14%, до 150,5 тыс. рублей. К 17:28 мск акции компании замедлили рост и торговались на уровне 150 тыс. рублей (+1,8%).

Ранее совет директоров "Транснефти" рекомендовал акционерам принять решение о дроблении акций компании в 100 раз. Количество обыкновенных акций после дробления составит около 569,45 млн штук, привилегированных - порядка 155,49 млн. Номинальная стоимость каждой акции после дробления составит 0,01 рубля. 

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