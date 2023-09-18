Bloomberg: в Англии и Уэльсе в первом полугодии резко возросло число закрывающихся пабов

По данным агентства, с января по июнь 2023 года было закрыто или перепрофилировано под другие предприятия 383 паба, тогда как за весь 2022 год таких было 386

ЛОНДОН, 18 сентября. /ТАСС/. Число закрывающихся пабов в Англии и Уэльсе в первом полугодии 2023 года резко возросло. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на консалтинговую компанию в области недвижимости Altus Group.

По его информации, с января по июнь 2023 года было закрыто или перепрофилировано под другие предприятия 383 паба, тогда как за весь 2022 год таких было 386. После закрытия общее число пабов в Англии и Уэльсе на конец второго квартала 2023 года составило 39 404. Больше всего пострадал Уэльс: 52 паба закрылись в первой половине года. Также сильно пострадал Лондон, где закрылось 46 пабов, сообщает агентство.

Пабы пережили несколько трудных лет, на которые повлияли закрытия, связанные с пандемией, а также нехватка персонала, рост цен и изменение потребительских привычек, пишет Bloomberg. Altus Group призвала правительство поддержать отрасль в заявлении, которое должно быть опубликовано 22 ноября, сообщает агентство.