Путин поручил ускорить внедрение эскроу-счетов в индивидуальном строительстве

Президент дал поручение сделать это до 1 ноября

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству оперативно подготовить нормативную базу для возможности использования эскроу-счетов в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС), сообщается на сайте Кремля.

"С учетом ранее данных поручений ускорить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих создание механизма применения счетов эскроу при расчетах организаций, осуществляющих строительство индивидуальных жилых домов", - говорится в опубликованном перечне поручений.

Сделать это надо до 1 ноября.

Путин, выступая на Восточном экономическом форуме на прошлой неделе, заявил, что уже этой осенью нужно подготовить нормативную базу для поддержки индивидуального жилищного строительства по всей стране. Тогда президент пояснил, что речь идет о применении счетов эскроу в ИЖС, как при возведении многоквартирных домов, что позволит дополнительно защитить средства граждан, а также создать возможности для привлечения ипотечного кредита на постройку собственного дома.