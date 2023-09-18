Комитет Думы одобрил отмену налогов физлицам и бизнесу за безвозмездное получение патентов

Также законопроект предусматривает освобождение от НДФЛ доходов в виде исключительного права на РИД или права использования РИД в случаях, когда такие права могут быть безвозмездно переданы физическому лицу

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который освободит от налогов граждан и компании, безвозмездно получающие исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) или лицензии, в числе при исполнении государственного или муниципального контракта. Документ был инициирован правительством РФ и вносит поправки в Налоговый кодекс.

Сейчас, согласно налоговому законодательству, лица, которые безвозмездно получают права на РИД, должны заплатить налог: физлица - налог на доходы физических лиц (НДФЛ), а юридические лица - налог на прибыль

Законопроект предполагает новую редакцию налоговых норм, согласно которой при определении налоговой базы налога на прибыль организаций не учитываются доходы в виде исключительного права на РИД, созданный в ходе реализации государственного или муниципального контракта, или права использования такого результата, которое передано налогоплательщику государственным или муниципальным заказчиком по договору о безвозмездном отчуждении или о безвозмездном предоставлении права использования такого РИД.

Также законопроект предусматривает освобождение от НДФЛ доходов в виде исключительного права на РИД или права использования РИД в случаях, когда такие права могут быть безвозмездно переданы физическому лицу.

Положения законопроекта направлены на совершенствование налогового законодательства РФ для обеспечения развития инновационной составляющей экономики РФ, говорится в пояснительной записке к документу.

Госдума рассмотрит законопроект на заседании 20 сентября.