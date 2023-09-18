Путин поручил не снижать объемы строительства дорог

Их нужно сохранить как минимум на уровне 2023 года, отметил президент

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ должно проработать меры для того, чтобы сохранить объемы строительства дорог как минимум на уровне этого года. Такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин.

"Представить предложения по сохранению объемов строительства автомобильных дорог на уровне не ниже уровня 2023 года, предусмотрев возможность опережающего строительства объектов, включенных в перечни мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в 2023-2027 годах, в том числе за счет привлечения внебюджетного финансирования", - указано в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Предложения глава государства ждет до 1 декабря. Поручение дано правительству РФ.

Кроме того, в этот же срок кабмин должен представить идеи по реализации проектов комплексного развития территорий и проектов в сфере дорожного хозяйства с использованием механизмов возвратного финансирования, в том числе инфраструктурных облигаций, и государственно-частного партнерства.

Также правительство должно проработать реализацию третьего этапа развития Восточного полигона железных дорог с учетом имеющихся трудовых и производственных ресурсов, задействованных при реализации второго этапа.

Помимо этого, до 1 декабря Путин ждет предложения по утверждению долгосрочной программы субсидирования процентной ставки в целях привлечения внебюджетного финансирования для реализации инфраструктурных проектов в сфере дорожного хозяйства.