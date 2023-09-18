Товарооборот Китая и Украины в январе - августе сократился на 19,5%

Он составил $4,86 млрд

ПЕКИН, 18 сентября. /ТАСС/. Объем китайско-украинской торговли в январе - августе уменьшился на 19,5% в годовом исчислении и составил примерно $4,86 млрд. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Согласно опубликованной статистике, динамика сокращения товарооборота двух стран оказалась менее значительной, чем в январе - июле (-23,6%). Из данных ведомства следует, что за восемь месяцев текущего года Китай экспортировал на Украину товары на $1,67 млрд (падение на 34% в годовом исчислении). Импорт в КНР за тот же период сократился на 9%, примерно до $3,19 млрд. Положительное сальдо украинской стороны увеличилось по сравнению с аналогичным промежутком 2022 года на 61%, до $1,52 млрд.

Стоимость продукции, которую Китай продал Украине только за август, достигла $244,96 млн. Это на 5,8% меньше, чем в июле. Поток товаров в обратном направлении составил $182,95 млн, за месяц сократившись на 45,6%. В итоге августовский товарооборот двух стран составил $427,91 млн и оказался на 28,3% меньше июльского.

Украина - ведущий поставщик кукурузы в КНР. Из статистики ГТУ следует, что на данный сельскохозяйственный продукт приходится примерно 54% от стоимости импорта Китая из этой страны. Другие основные товары, традиционно ввозимые оттуда в КНР, - жмых и подсолнечное масло, которые составляют примерно 34%. Среди прочей номенклатуры фигурируют ячмень, ферроникель, говядина, соевые бобы, другая пищевая продукция, сырье и полуфабрикаты. По данным таможни, в текущем году Китай не закупал у украинской стороны пшеницу.

Основные статьи китайского экспорта на Украину - товары широкого потребления, шины для автобусов, грузовиков и легковых автомобилей, литиевые батареи, транспортные средства, смартфоны, моторное оборудование и многое другое.

По официальным данным, в 2021 году объем китайско-украинской торговли составил $19,30 млрд, увеличившись примерно на 30%. В 2022 году данный показатель сократился на 60%, до $7,65 млрд.