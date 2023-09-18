Путин передал в управление Росимущества норвежские доли в сети типографий "Прайм принт"

В частности, это касается подразделений компании в Воронеже, Екатеринбурге, Москве, Новосибирске, Челябинске

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин передал во временное управление Росимущества доли в сети типографий "Прайм принт", принадлежащие норвежскому холдингу Amedia. Соответствующий указ главы государства опубликован.

В частности, это касается подразделений "Прайм принт" в Воронеже, Екатеринбурге, Москве, Новосибирске, Челябинске.

Возможность введения временного управления над активами лиц из недружественных стран предусмотрена с апреля. Как отмечалось в указе президента РФ, это решение принято в ответ на незаконные действия США и других стран, направленные на лишение или ограничение прав собственности РФ, ее компаний и граждан.

Как отмечается на сайте группы компаний, "Прайм принт" занимается производством газетной и другой полиграфической продукции в различных регионах России. Там указано, что норвежская Amedia Eastern Europe является единственным акционером "Прайм принт" в Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Челябинске и мажоритарным акционером компаний в Воронеже и Новосибирске. На сайте группы также сообщается, что Amedia - второй по величине медиахолдинг Норвегии, занимающий 26,7% рынка ежедневной прессы в этой стране и насчитывающий более 3,7 тыс. сотрудников.