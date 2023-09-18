18 сентября, 14:31,
обновлено 18 сентября, 14:51

ФАС проанализирует цены билетов на автобусы и электробусы за 2020-2022 годы

Президент Владимир Путин также дал поручение представить предложения по повышению эффективности осуществления указанных перевозок

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проанализировать практику формирования цен на перевозки пассажиров и багажа автотранспортом и городским наземным электротранспортом в 2020-2022 годах. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта.

"ФАС России провести анализ практики формирования цен при организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 2020-2022 годах и представить предложения по повышению эффективности осуществления указанных перевозок", - говорится в опубликованном перечне поручений. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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