Путин предложил сделать "Донстрой" основным работодателем в рамках "Профессионалитета"

Ответственным по этому вопросу назначили главу Минпросвещения Сергея Кравцова

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Минпросвещения РФ рассмотреть вопрос определения компании "Донстрой" основным работодателем в рамках проекта "Профессионалитет". Перечень поручений президента опубликован на сайте Кремля.

"Рассмотреть вопрос и представить предложения об определении общества с ограниченной ответственностью "Донстрой" основным работодателем в рамках федерального проекта "Профессионалитет", - говорится в поручениях.

Ответственный за исполнение глава министерства Сергей Кравцов должен отчитаться о проделанной работе до 1 ноября.

Кроме того, в целях восполнения дефицита высококвалифицированных кадров строительной отрасли Минпросвещения поручено оказать правительству Рязанской области содействие в подготовке заявки на участие областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Рязанский строительный колледж имени Героя Советского Союза В. А. Беглова" в отборе проектов в рамках проекта "Профессионалитет".

Проект "Профессионалитет" стартовал 1 сентября 2022 года. Он подразумевает, что отрасли, которые нуждаются в высококвалифицированных специалистах, станут полноправными заказчиками кадров. Также они будут принимать участие в управлении колледжем, в том числе при выборах директоров учебных заведений. На данный момент в проекте участвуют предприятия из восьми отраслей экономики: атомной промышленности, железнодорожного транспорта, металлургии, машиностроения, сельского хозяйства, легкой промышленности, химической и фармацевтической отраслей. Проект нацелен на сокращение сроков обучения рабочим профессиям в колледжах.