18 сентября, 14:57

Регионы получат право определять количество электротранспорта в такси и каршеринге

Кроме того, кабмин сможет предоставить региональным властям право установления правовых основ регулирования перевозок по запросу пассажиров и наделить их полномочиями по организации таких перевозок и контролю за их осуществлением

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность наделения региональных властей правом определения количества электротранспорта, используемого в каршеринге и такси. Соответствующее поручение дано по итогам заседания президиума Госсовета по развитию общественного транспорта.

"Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос о наделении органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации правом устанавливать требования к количеству электрических транспортных средств, используемых в качестве такси, в каршеринге, а также в общественном транспорте", - говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, кабмин сможет предоставить региональным властям право установления правовых основ регулирования перевозок по запросу пассажиров и наделить их полномочиями по организации таких перевозок и контролю за их осуществлением.

Правительству также поручено рассмотреть вопросы о разработке упрощенной процедуры переподготовки водителей общественного транспорта, имеющих иностранные национальные водительские удостоверения на право управления транспортными средствами соответствующих категорий, и об установлении единых требований в целях назначения досрочной страховой пенсии по старости водителям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по межрегиональным (междугородным) и муниципальным (городским) маршрутам. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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