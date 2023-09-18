"Траст" продал "Балтийский лизинг" на открытых торгах в 1,3 раза дороже стартовой цены

Сумма сделки по продаже "Балтийского лизинга" банку "Траст" составила 18 млрд рублей

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Банк непрофильных активов "Траст" продал компанию "Балтийский лизинг" на открытых торгах в 1,3 раза дороже стартовой цены, сообщили в пресс-службе "Траста".

"Траст" продал 99,48% акций АО "Балтийский лизинг" на открытых торгах в 1,3 раза дороже стартовой цены. Цена, сформированная открытым аукционом, составила порядка 27 млрд рублей. Другие детали не раскрываются. Закрыть сделку планируется в третьем квартале этого года. Открытые торги прошли на электронной торговой площадке "Фабрикант". Всего было три участника аукциона", - сообщил "Траст".

Группа компаний "Балтийский лизинг" перешла к банку непрофильных активов "Траст" от "Открытия" в феврале 2022 года.

Сумма сделки по продаже "Балтийского лизинга" банку "Траст" составила 18 млрд рублей.

В группу компаний "Балтийский лизинг" входит головная компания АО "Балтийский лизинг", а также дочерние ООО "Балтийский лизинг" (операционная компания) и ООО "Балтлиз технологии" (концентрирует IT-функции группы).

"Балтийский лизинг" входит в топ-10 российских лизинговых компаний по объему нового бизнеса.