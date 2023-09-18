Путин поручил актуализировать концепцию пригородных железнодорожных пассажирских перевозок

Президент также ждет предложений "по созданию условий, направленных на увеличение в 2024-2025 годах объема услуг в сфере транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/, Президент России Владимир Путин поставил задачу привести в соответствие с требованиями времени концепцию пригородных железнодорожных перевозок пассажиров.

"Правительству РФ совместно с комиссией Госсовета по направлению "Транспорт" актуализировать концепцию развития пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в пригородном сообщении", - поручил глава государства. Документ опубликован на сайте Кремля.

Также Путин ждет предложений "по созданию условий, направленных на увеличение в 2024-2025 годах объема услуг в сфере транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении".

Президент считает необходимым "рассмотреть вопрос об отнесении затрат на обеспечение деятельности общественного транспорта к приоритетным направлениям бюджетных расходов при составлении (исполнении) соответствующих бюджетов".

На исполнение этих поручений глава государства отвел срок до 1 февраля 2024 года. Эти темы обсуждались на заседании президиума Госсовета по развитию общественного транспорта, которое прошло в августе.