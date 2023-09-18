На Красной поляне зафиксировали рост турпотока летом на 9% по сравнению с 2022 годом

В пресс-службе горнолыжного курорта сообщили, что общая загрузка отелей выросла на 10%

КРАСНОДАР, 18 сентября. /ТАСС/. Горнолыжный курорт "Красная поляна" летом текущего года принял более 720 тыс. туристов, что на 9% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба горнолыжного курорта Красная поляна.

"Всего с июня по август 2023 года на курорте побывали более 720 тысяч гостей. За три летних месяца отели курорта посетило на 9% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года. Самый большой турпоток был зафиксирован в пик сезона в августе, что объясняется хорошей погодой в горах и высокой численностью туристов в Сочи", - сообщила пресс-служба.

Как уточнили в пресс-службе, общая загрузка отелей выросла на 10%. Основную часть аудитории составили семьи с детьми. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года детский турпоток вырос на 12%. Наличие инфраструктуры, куда входят спа-центры, открытые бассейны и два медицинских центра, стало главным фактором привлекательности для семейного отдыха.

Отмечается, что в этом году несколько тысяч гостей курорта Красная поляна воспользовались первым на отечественным рынке турпродуктом "Наполни свое лето". Предложение включало размещение в отелях, сертифицированных по международному стандарту "Зеленый ключ", прогулочный билет на канатную дорогу, экскурсию по экотропе, прогулку на велосипедах по живописным окрестностям Красной Поляны и занятия йогой с видом на горные вершины.

В настоящее время забронировать отдых на курорте можно по тарифу "Яркие осенние каникулы". Кроме этого, в сентябре и октябре действуют выгодные предложения на приобретение сезонных ски-пассов. Желающие могут приобрести взрослые ски-пассы со скидкой 15%, скидка на детский ски-пасс составит 30%.

О курорте

Красная Поляна - горный курорт, на котором разработана уникальная программа развлечений "100К", которая включает в себя десять различных форматов отдыха и более ста развлечений для гостей. Зимой для любителей горных лыж и сноуборда доступны 30 км трасс, восемь зон для фрирайда, 13 современных подъемников, три сноупарка и рейс-зона с профессиональным хронометражем. Летом на курорте открыты 60 км экотроп и 30 км трасс байк-парка.