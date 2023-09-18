Белоруссия и Россия согласовали 19 проектов импортозамещения на 72 млрд рублей

Сейчас идет согласование еще более десяти проектов, отметил замминистра промышленности Белоруссии Александр Ефимов

МИНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Белоруссия и Россия согласовали 19 паспортов импортозамещающих проектов, на их выполнение предусмотрено выделение 72 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра промышленности Белоруссии Александр Ефимов.

"Всего у нас с российскими коллегами согласовано 19 на сегодняшний день паспортов инвестиционных импортозамещающих проектов с общим объемом привлекаемых финансовых ресурсов со стороны России в объеме 72 млрд российских рублей", - сказал он. По словам Ефимова, сейчас идет согласование еще более десяти проектов.

Замглавы ведомства отметил, что Минпром вместе с российскими коллегами с прошлого года активно развивают станкоинструментальную промышленность, так как есть большая потребность в обрабатывающем оборудовании всех типов. "Этому способствует целый ряд межправсоглашений, подписанных между Беларусью и РФ. Ключевыми из них является соглашение о единой промышленной политике, соглашение о взаимном признании технологических операций и межправсоглашение о совместном развитии станкоинструментальной промышленности", - сказал замминистра.

Ефимов сообщил, что Белоруссия и Россия в ближайшее время подпишут дорожную карту по станкостроению. "В самое ближайшее время между Минпромом Беларуси и Минпромторгом России будет подписана дорожная карта по реализации соответствующего межправсоглашения", - сказал он. По его словам, в дорожную карту включен проект "Союзный станок", направленный на создание станка из комплектующих, произведенных на территории Союзного государства.

Белоруссия и Россия 16 ноября прошлого года подписали соглашение о выделении белорусской стороне кредита на 105 млрд рублей, который направят на проекты в сфере импортозамещения.