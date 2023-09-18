Самарская область получит дополнительно 300 млн рублей на развитие туризма

Как отметил министр туризма региона Артур Абдрашитов, увеличение номерного фонда в области является одним из приоритетных направлений в развитии

ТАСС, 18 сентября. Самарская область по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" получит более 300 млн рублей на реализацию проектов по программе строительства модульных средств размещения до конца 2024 года, сообщается на сайте правительства региона.

"Объявлено решение о выделении дополнительного финансирования по программе строительства модульных средств размещения по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства". Благодаря этим средствам Самарская область получит более 300 млн рублей на реализацию проектов до конца 2024 года. Регион вошел в десятку регионов-лидеров по объему выделенных средств", - говорится в сообщении.

Как отметил министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов, увеличение номерного фонда в Самарской области - одно из приоритетных направлений в развитии туризма. "В 2023 году в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" нашим министерством уже поддержано 19 проектов по созданию таких средств размещения, реализация которых завершится до конца текущего года. А благодаря дополнительным средствам из федерального бюджета до конца следующего года в регионе будет возведено 158 новых модулей", - рассказал Абдрашитов.

По данным правительства области, по количеству глэмпингов и кемпингов Самарская область является одним из лидеров среди регионов страны. Развитию этого направления способствуют удобное географическое местоположение, живописные природные локации, возможность расположения глэмпинга к береговой линии Волги, а также активная позиция предпринимателей. Так, 5 лет назад Самарская область занимала лишь 23 место в национальном туристическом рейтинге, а последние два года регион входит в топ-10.