Проекты в ОЭЗ "Грозный" привлекли более 3 млрд рублей инвестиций с начала 2023 года

Министр экономического, территориального развития и торговли региона Рустам Шаптукаев сообщил, что новые резиденты планируют создать свыше 180 рабочих мест

ГРОЗНЫЙ, 18 сентября. /ТАСС/. Общая сумма инвестиций по проектам четырех новых резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Грозный" превышает 3 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил министр экономического, территориального развития и торговли Чечни Рустам Шаптукаев.

"Общая стоимость проектов, с которыми мы в этом году заключили соглашения, составляет более 3 млрд рублей. Новые резиденты планируют создать свыше 180 рабочих мест. Они намерены организовать на территории особой экономической зоны "Грозный" различные производства, в том числе полимерных труб и комплектующих для сетей водо-, газо- и теплоснабжения, стеклопакетов, XPS-плит и полипропиленовых труб", - отметил собеседник ТАСС.

Таким образом, на сегодняшний день статус резидентов ОЭЗ ППТ "Грозный" получили семь инвесторов. Кроме того, в рамках первого этапа на территории особой экономической зоны обеспечен ввод в эксплуатацию восьми объектов инфраструктуры.

"Ожидается, что ОЭЗ будет играть важную роль в развитии экономики Чеченской Республики, привлечении новых инвестиций и способствовать росту промышленного производства. В рамках второго этапа предусмотрены мероприятия по строительству девяти объектов инфраструктуры, это, в первую очередь, водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, подъездные дороги. В настоящее время правительством Чеченской Республики направлена заявка о выделении на эти цели финансовых средств в размере более 4 млрд рублей", - отметил Шаптукаев.

ОЭЗ промышленно-производственного типа "Грозный" была создана в декабре 2019 года, под нее отведено 256 га земли промышленного назначения. Объект располагается в Шейх-Мансуровском районе города Грозного. Планируется, что ОЭЗ станет одной из основных точек роста экономики и промышленного потенциала Чеченской Республики.