Реакция в ЕС на отмену эмбарго на зерно с Украины

Протест Польши, Венгрии и Словакии. Реакция в ЕС на отмену эмбарго на зерно с Украины

Еврокомиссия (ЕК) отказалась продлевать эмбарго на украинское зерно после 15 сентября. На фоне этого решения Венгрия, Словакия и Польша объявили о введении запретов на ввоз украинской аграрной продукции на национальном уровне. Премьер Румынии также сообщил, что готов запретить ввоз украинских зерновых на 30 дней.

В свою очередь Киев начал процесс подачи иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Будапешта, Братиславы и Варшавы.

ТАСС собрал основное по ситуации с отменой эмбарго на украинское зерно.

Отмена эмбарго

В апреле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти ограничения в обмен на решение Еврокомиссии (ЕК) установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. В июле эти пять стран обратились к Еврокомиссии с просьбой продлить до конца года запрет на импорт украинского зерна, отметив, что оно должно поступать на традиционные рынки сбыта в Азию и Африку. В августе Венгрия предупредила, что в противном случае она не только сохранит зерновое эмбарго, но и распространит его еще на 20 видов сельхозпродукции с Украины.

Однако 15 сентября ЕК решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Вместо этого ЕК потребовала от Киева план действий по предотвращению рыночных искажений в странах Евросоюза.

Венгрия

Будапешт ввел запрет на ввоз с Украины 24 видов продукции сельского хозяйства, в их число вошли пшеница, рожь, кукуруза, рапс, семена подсолнечника и растительное масло, крупы, а также мясо и продукты мясопереработки, различные овощи, яйца, мед. При этом транзит украинской сельхозпродукции по венгерской территории по-прежнему разрешен, но на перевозки каждой партии внутри страны отводится не более 15 дней.

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заверил, что правительство страны будет и дальше защищать интересы фермеров, пострадавших от поставок украинского зерна по демпинговым ценам. Он отметил, что целью Киева не является продажа зерна в страны третьего мира, теперь украинские сельскохозяйственные компании стремятся к доминированию на рынке Европы. Притом украинская сельскохозяйственная продукция не обязана соответствовать таким же строгим требованиям, как производимая в ЕС.

Надь отметил, что Венгрия ввела запрет на ввоз с Украины не только зерна, но и еще 20 видов аграрной продукции, так как "проблемы, аналогичные украинскому демпингу зерновых, возникли и в других секторах". Будапешт предложил субсидировать общими усилиями ЕС перевозку украинского зерна по европейской территории, чтобы оно могло покинуть регион и попасть на традиционные рынки сбыта. Надь подчеркнул, что "зерно не может быть инструментом войны". По его словам, важно, "чтобы, несмотря на блокаду черноморских портов, зерно доставлялось туда, где оно должно быть источником жизни".

Польша

Власти Польши продлили запрет на ввоз зерна с Украины, распоряжение не затрагивает транзит зерновых с Украины в третьи страны. Говоря о ситуации, премьер республики Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не будет "слушать Берлин и Брюссель" и намерена действовать "в интересах польских аграриев".

Словакия

К запрету на ввоз украинского зерна присоединилась и Словакия. Как сообщило Словацкое телевидение, Братислава обязана обеспечить занятость своих фермеров, качественной продукции которых создает конкуренцию дешевое украинское зерно. Кроме того, в некоторых партиях продукции с Украины, которые поступили в Словакию ранее, обнаружили вредные для здоровья вещества.

Болгария

Парламент Болгарии принял решение разрешить импорт зерна с Украины, а инициатива была поддержана правительством. Премьер-министр Николай Денков заявил, что правительство готово к диалогу с фермерами, но аграрии приглашение к обсуждению отвергли и поставили ультиматум, угрожая блокадой и требуя запретить поставки украинского зерна. По мнению Денкова, основная проблема, о которой говорят протестующие, решена - достигнута договоренность с Украиной о том, что она введет ограничения на экспорт определенной продукции, чтобы не создавать проблемы аграриям в каждой конкретной стране.

В понедельник болгарские сельхозпроизводители начали массовые акции протеста - на дороги вышла тяжелая техника, в том числе тракторы и комбайны. По меньшей мере на час было заблокировано дорожное движение в 47 точках в разных районах страны. 19 сентября запланирована масштабная акция в Софии.

Румыния

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил о готовности ввести 30-дневный запрет на ввоз украинского зерна в страну, если появятся запросы по стороны Киева на экспорт в Румынию. По его словам, пока "ни один килограмм пшеницы или другой [культуры] не был импортирован в Румынию".

Иск в ВТО

Киев начал процесс подачи иска в ВТО против Венгрии, Польши и Словакии в связи с продлением запрета на ввоз украинского зерна вопреки решению ЕК. Замминистра экономики Тарас Качка сообщил, что Киев будет вынужден реагировать на действия Варшавы и ввести запрет на импорт овощей и фруктов из Польши. Он также охарактеризовал действия Венгрии, расширившей торговое эмбарго на 25 позиций украинской аграрной продукции, как "политическое заявление" и "игнорирование Брюсселя".

В ответ на угрозы Киева Венгрия, Польша и Словакия решили прекратить участие в работе координационной платформы с ЕК по зерновым проблемам.

Международная реакция

ЕК в понедельник обсудила с Украиной план действий, который Киев должен принять для предотвращения непредвиденных ситуаций с поставками зерна.

Польское агентство печати (РАР) со ссылкой на источники сообщило, что Киев представил предложения по ввозу зерна, предполагающие "систему разрешений на экспорт", но они не устроили Польшу и соседние страны.

Представитель Еврокомиссии Мириам Гарсия Феррер, говоря о решении некоторых стран ЕС ввести односторонний запрет на экспорт зерна с Украины, сказала, что Брюссель пока анализирует ситуацию.

Глава Минсельхоза ФРГ Джем Оздемир высказал мнение, что запрет, введенный Будапештом, Братиславой и Варшавой, несовместим с законодательством ЕС.

Аналогичное мнение выразил министр сельского хозяйства Испании Луис Планас. По его словам, решения Венгрии, Словакии и Польши не только являются ошибкой, но и противоречат "законам сообщества и принципам единого рынка".

На фоне сложившейся ситуации Франция объявила, что намерена выделить €40 млн Всемирной продовольственной программе ООН для вывоза зерна с Украины в Нигерию и Судан.