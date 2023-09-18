В Тюмени нефтегазовый кластер определил приоритетами для экспорта Узбекистан и Египет

Директор по развитию ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александр Васильев сообщил, что Египет интересен как своим внутренним рынком, так и возможностью последующего выхода на страны Персидского залива и Северной Африки

ТЮМЕНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Компании-участники межрегионального нефтегазового кластера выходят на рынок Узбекистана и Египта, а также решают задачи, стоящие перед российскими добывающими компаниями. Выход на египетский рынок откроет бизнесу возможности сотрудничества в странах Персидского залива и Северной Африки, сообщил ТАСС на площадке TNF директор по развитию ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александр Васильев.

"Первое, [на что направлены дорожные карты], это работа по внутренним рынкам и решение их вызовов. Второе - это содействие в выходе на внешние рынки, на сегодняшний день основной фокус нашего внимания направлен на Узбекистан и Египет. Третье - [решение] точечных вопросов со стороны компаний наших партнеров", - сказал Васильев.

Он отметил, что Египет интересен как своим внутренним рынком, так и возможностью последующего выхода на страны Персидского залива и Северной Африки. На стенде "Нефтегазового кластера", который является одним из ключевых на площадке TNF EXPO, в понедельник ассоциация подписала семь соглашений со своими партнерами.

Нефтегазовый межрегиональный кластер создан при поддержке правительства Тюменской области и ЯНАО в 2021 году, структура на сегодня объединяет крупнейшие добывающие компании, предприятия-производители продукции для ТЭК и ОПК, высокотехнологичного оборудования, нефтесервисные и научные организации. В ноябре 2021 года кластер включен во Всероссийский реестр промышленных кластеров Минпромторга РФ, признан крупнейшим отраслевым в стране, реализует задачи по импортозамещению.

Промышленно-энергетический форум TNF (ранее - Тюменский нефтегазовый форум) - главная отраслевая площадка в России, объединяющая поставщиков и заказчиков для поиска и реализации совместных решений в энергетике. Форум пройдет с 18 по 21 сентября в Тюмени. В прошлом году форум объединил 40 мероприятий деловой программы, в которых поучаствовали 9 тыс. человек, выставка TNF EXPO прошла на площади 3 тыс. кв. метров, ее посетили 5 тыс. человек, приняли участие 60 компаний. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.